Выплаты могут получить все военнослужащие, обладающие инвалидностью по результатам участия в оборонных мероприятиях страны.

В Украине ветераны, получившие инвалидность во время боевых действий, имеют право на единовременную денежную помощь от государства.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.

Сумма этого пособия зависит от установленной группы инвалидности.

Кто из ветеранов может получить выплаты?

Как отметили в Минветеранов, помощь оказывается военнослужащим, получившим инвалидность в результате ранений, контузий, травм или заболеваний, полученных при участии в боевых действиях.

Выплаты могут получить все военнослужащие, обладающие инвалидностью по результатам участия в оборонных мероприятиях страны.

Однако выплаты не назначаются, если инвалидность наступила в результате:

совершение преступления или административного правонарушения;

действий в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

наместного причинения вреда своему здоровью;

представление ложных данных;

помощь по другим законодательным основаниям;

предоставление заявления лицом, которое уже было назначено единовременную помощь.

Размер помощи ветеранам с заболеваниями инвалидностью

Сумма выплаты начисляется на основе прожиточного минимума, установленного на 1 января для трудоспособных лиц, и зависит от группы инвалидности:

инвалидность I группы – 400 прожиточных минимумов;

инвалидность ІІ группы – 300 прожиточных минимумов;

инвалидность ІІІ группы – 250 прожиточных минимумов.

Ветераны, имеющие право на помощь по закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", могут получить увеличенную сумму пособия в случае установления высшей группы инвалидности на основании решения медицинской комиссии, за счет уже выплаченной суммы.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ