У "Ощадбанк" повідомили про можливість зміни PIN-коду банківських карток у випадку, якщо клієнт забув попередній код - ця послуга доступна, але підлягає особливій тарифікації.
Про це йдеться в повідомленні голови правління Ощадбанку Сергія Наумова у Telegram.
Голова правління Ощадбанку повідомив, що цього тижня до контакт-центру фінустанови надійшло безліч запитів про зміну PIN-коду банківських карток. Клієнти цікавилися, чи можна змінити код, якщо вони не пам'ятають попередній.
Згідно з процедурою, при отриманні картки клієнту надається можливість самостійно встановити PIN-код, який складається з чотирьох цифр. Це можна зробити кількома способами:
- через чат-бот Ощадбанку;
- за допомогою POS-термінала в банківському відділенні;
- в банкоматі або інформаційно-платіжному терміналі;
- через контакт-центр (в автоматичному режимі).
Після встановлення нового PIN-коду картка активується і стає повністю готовою до використання.
Якщо громадянин забув PIN-код до своєї картки, немає потреби замовляти нову. Його можна легко змінити дистанційно без відвідування відділення. Це можна зробити: у чат-боті; через контакт-центр за допомогою голосової помічниці Софії; у мобільному застосунку "Мобільний Ощад".
Щоб змінити PIN-код через голосову помічницю, потрібно зателефонувати з фінансового номера на безкоштовний номер 0800210800, повідомити про бажання змінити PIN, назвати останні чотири цифри картки та слідувати подальшим інструкціям.
Послуга зміни PIN-коду має спеціальну тарифікацію: перша зміна безкоштовна, а за кожну наступну стягується 15 грн. Проте зміна PIN-коду через застосунок "Мобільний Ощад" абсолютно безкоштовна.
Для цього в "Мобільному Ощаді" потрібно:
- Обрати картку, для якої потрібно змінити PIN-код.
- Натиснути на "Налаштування картки" у правому верхньому куті.
- Вибрати функцію "Налаштування PIN-коду".
- Ввести новий код.
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