Голова правління Ощадбанку повідомив, що цього тижня до контакт-центру фінустанови надійшло безліч запитів про зміну PIN-коду банківських карток.

У "Ощадбанк" повідомили про можливість зміни PIN-коду банківських карток у випадку, якщо клієнт забув попередній код - ця послуга доступна, але підлягає особливій тарифікації.

Про це йдеться в повідомленні голови правління Ощадбанку Сергія Наумова у Telegram.

Голова правління Ощадбанку повідомив, що цього тижня до контакт-центру фінустанови надійшло безліч запитів про зміну PIN-коду банківських карток. Клієнти цікавилися, чи можна змінити код, якщо вони не пам'ятають попередній.

Згідно з процедурою, при отриманні картки клієнту надається можливість самостійно встановити PIN-код, який складається з чотирьох цифр. Це можна зробити кількома способами:

через чат-бот Ощадбанку;

за допомогою POS-термінала в банківському відділенні;

в банкоматі або інформаційно-платіжному терміналі;

через контакт-центр (в автоматичному режимі).

Після встановлення нового PIN-коду картка активується і стає повністю готовою до використання.

Якщо громадянин забув PIN-код до своєї картки, немає потреби замовляти нову. Його можна легко змінити дистанційно без відвідування відділення. Це можна зробити: у чат-боті; через контакт-центр за допомогою голосової помічниці Софії; у мобільному застосунку "Мобільний Ощад".

Щоб змінити PIN-код через голосову помічницю, потрібно зателефонувати з фінансового номера на безкоштовний номер 0800210800, повідомити про бажання змінити PIN, назвати останні чотири цифри картки та слідувати подальшим інструкціям.

Послуга зміни PIN-коду має спеціальну тарифікацію: перша зміна безкоштовна, а за кожну наступну стягується 15 грн. Проте зміна PIN-коду через застосунок "Мобільний Ощад" абсолютно безкоштовна.

Для цього в "Мобільному Ощаді" потрібно:

Обрати картку, для якої потрібно змінити PIN-код.

Натиснути на "Налаштування картки" у правому верхньому куті.

Вибрати функцію "Налаштування PIN-коду".

Ввести новий код.

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