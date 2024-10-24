Председатель правления Ощадбанка сообщил, что на этой неделе в контакт-центр финучреждения поступило множество запросов об изменении PIN-кода банковских карт.

В "Ощадбанке" сообщили о возможности изменения PIN-кода банковских карт в случае, если клиент забыл предыдущий код - эта услуга доступна, но подлежит особой тарификации.

Об этом говорится в сообщении главы правления Ощадбанка Сергея Наумова в Telegram.

Председатель правления Ощадбанка сообщил, что на этой неделе в контакт-центр финучреждения поступило множество запросов об изменении PIN-кода банковских карт. Клиенты интересовались, можно изменить код, если они не помнят предыдущий.

Согласно процедуре, при получении карты клиенту предоставляется возможность самостоятельно установить PIN-код, состоящий из четырех цифр. Это можно сделать несколькими способами:

через чат-бот Ощадбанка;

с помощью POS-терминала в банковском отделении;

в банкомате или информационно-платежном терминале;

через контакт-центр (в автоматическом режиме).

После установки нового PIN-кода карта активируется и становится полностью готова к использованию.

Если гражданин забыл PIN-код к своей карточке, нет необходимости заказывать новую. Его можно легко сменить дистанционно без посещения отделения. Это можно сделать: в чат-боте; через контакт-центр с помощью голосовой помощницы Софии; в мобильном приложении "Мобильный Ощаде".

Чтобы изменить PIN-код через голосовую помощницу, нужно позвонить с финансового номера на бесплатный номер 0800210800, сообщить о желании изменить PIN, назвать последние четыре цифры карты и следовать следующим инструкциям.

Услуга смены PIN-кода имеет специальную тарификацию: первая смена бесплатная, а за каждую последующую взимается 15 грн. Однако изменение PIN-кода через приложение "Мобильный Сбер" абсолютно бесплатно.

Для этого в "Мобильном Ощаде" нужно:

Выберите карту, для которой необходимо изменить PIN-код.

Нажмите "Настройка карты" в правом верхнем углу.

Выберите функцию "Настройка PIN-кода".

Введите новый код.

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