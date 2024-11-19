Управители и объединения обязаны связаться с ПФУ по изменению цен на услуги, размеру платежей и форме управления многоквартирным домом в течение 5 дней.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) назначает субсидии только после получения необходимой информации от уполномоченных организаций, предоставляющих услуги.

Об этом информируют в ПФУ.

Какую информацию нужно предоставить ПФУ?

Согласно сообщению ПФУ, основными источниками информации есть исполнители коммунальных услуг. Пенсионному фонду также требуются данные от управляющих многоквартирных домов, объединений совладельцев или жилищно-строительных кооперативов.

Управители и объединения должны предоставить сведения о размере вложений и платежей по оплате расходов на управление многоквартирным домом, а также о сумме прошедшей три месяца задолженности. Эту информацию они посылают на запросы органов Пенсионного фонда.

Важно! Управители и объединения обязаны связаться с ПФУ по изменению цен на услуги, размеру платежей и форме управления многоквартирным домом в течение 5 дней.

Как получить субсидию в 2024 году?

В настоящее время действует упрощенный порядок оформления субсидий. Для получения помощи лицо должно обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением и декларацией.

Обратите внимание! Для наличия определенных потребностей необходимо предоставить дополнительные документы, такие как справка о статусе внутренне перемещенного лица или договор аренды.

Подать документы для получения субсидии можно несколькими способами:

обратившись в отделение ПФУ;

через электронный портал Пенсионного фонда;

отправив документы по почте в территориальное отделение ПФУ.

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