Государственный " ПриватБанк " представил обновление для бизнес-клиентов.
Об этом отметила пресс-служба банка.
Теперь украинцы, зарегистрированные как физические лица-предприниматели (ФЛП), могут открыть бизнес-счета в мобильном приложении "Приват24" в нескольких простых шагах.
Новая функция значительно упростит процедуру открытия счетов для малого бизнеса. Это позволит предпринимателям быстро и удобно управлять своими финансами через мобильное приложение.
По словам члена правления ПриватБанка Евгения Заиграева, с начала года банк открыл 123 тысяч новых счетов для физических лиц-предпринимателей. Активная клиентская база выросла на 6%, что составляет 721 тысячу клиентов.
«Мы привлекаем почти каждого третьего украинского предпринимателя, только что зарегистрировавшего свой бизнес», — представитель банка.
Как открыть счет для ФЛП?
ПриватБанк объяснил, что открытие счета занимает несколько минут и состоит из простых этапов:
- Авторизация в Приват24.
- Выбор раздела Сервисы-Бизнес и опции открытия счета для ФЛП.
- Предоставление информации о собственном бизнесе.
- Выбор бизнес-карты и тарифного пакета обслуживания.
- Подтверждение счета.
- Заказ бизнес-карты.
Банк автоматически заполняет большинство информации на основе уже имеющихся данных о клиенте, что сделает процесс быстрым и удобным.
Следует отметить, что услуги открытия счета бесплатны. Для новых физических лиц-предпринимателей действует специальное предложение – три месяца без абонплаты за обслуживание счета.
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