Банк автоматически заполняет большинство информации на основе уже имеющихся данных о клиенте, что сделает процесс быстрым и удобным.

Государственный " ПриватБанк " представил обновление для бизнес-клиентов.

Об этом отметила пресс-служба банка.

Теперь украинцы, зарегистрированные как физические лица-предприниматели (ФЛП), могут открыть бизнес-счета в мобильном приложении "Приват24" в нескольких простых шагах.

Новая функция значительно упростит процедуру открытия счетов для малого бизнеса. Это позволит предпринимателям быстро и удобно управлять своими финансами через мобильное приложение.

По словам члена правления ПриватБанка Евгения Заиграева, с начала года банк открыл 123 тысяч новых счетов для физических лиц-предпринимателей. Активная клиентская база выросла на 6%, что составляет 721 тысячу клиентов.

«Мы привлекаем почти каждого третьего украинского предпринимателя, только что зарегистрировавшего свой бизнес», — представитель банка.

Как открыть счет для ФЛП?

ПриватБанк объяснил, что открытие счета занимает несколько минут и состоит из простых этапов:

Авторизация в Приват24. Выбор раздела Сервисы-Бизнес и опции открытия счета для ФЛП. Предоставление информации о собственном бизнесе. Выбор бизнес-карты и тарифного пакета обслуживания. Подтверждение счета. Заказ бизнес-карты.

Банк автоматически заполняет большинство информации на основе уже имеющихся данных о клиенте, что сделает процесс быстрым и удобным.

Следует отметить, что услуги открытия счета бесплатны. Для новых физических лиц-предпринимателей действует специальное предложение – три месяца без абонплаты за обслуживание счета.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ