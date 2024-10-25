По ее данным, в пятницу близость атмосферного фронта доставит незначительные дожди в восточные области.

Дневное тепло возвращается, но есть один нюанс.

Синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз на 24 октября.

На своей странице в Фейсбук синоптик написала, что погода в Украине 25 октября будет теплой и сухой, только один регион ожидает дожди.

По ее данным, в пятницу близость атмосферного фронта доставит незначительные дожди в восточные области.

«Антициклон. Везде будет сухо, ночью прохладно, а днем, если вы хорошо одеты, комфортно», — отметила она.

Температура ночью будет колебаться от +2 до +8°C. Днем ожидается от +11 до +16°C, но на севере возможно легкое похолодание от +9 до +12°C.

В Киеве 25 октября будет сухо и солнечно, с температурой около +12°C днем.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцам объяснили, что обязательно нужно сделать в каждой квартире перед началом отопительного сезона.

Перед началом активного отопительного сезона в Украине важно заранее подготовить батареи – это поможет сохранить тепло и снизить затраты на энергоносители.

Кроме того, важно провести промывку системы. Накопленные отложения в батареях снижают их теплоотдачу. Рекомендуется обратиться к специалистам, которые смогут профессионально очистить систему. Также следует не забывать выпустить воздух из системы.

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