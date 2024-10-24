В Киеве задержали трех должностных лиц территориального центра комплектования (ТЦК) и трех гражданских, организовавших схему уклонения от мобилизации .
Об этом сообщает пресс-служба ДБР и Офис генпрокурора.
Работники ДБР провели обыски, в ходе которых изъяли более 1,2 миллиона долларов наличными и элитный автопарк.
По данным "Украинской правды", среди задержанных - Михаил Медведь, начальник отдела военного учета, и Владимир Приходько, бывший глава ВЛК, ранее отстраненный за подобные действия.
По данным следствия, чиновники совместно с главой военно-врачебной комиссии организовали преступную группу, которая помогала мужчинам избегать военной службы. Организатором был гражданский, что подыскивал клиентов и передавал документы в ТЦК. Стоимость "услуг" варьировалась от 2 до 15 тысяч долларов.
В ходе обысков были найдены документы, подтверждающие незаконные операции по снятию с военного учета, а также более 1,2 миллиона долларов, 45 тысяч евро наличными и 11 премиум-автомобилей. Фигурантам предъявлены обвинения в организации и извлечении неправомерной выгоды. Им грозит содержание под стражей.
Также выявлены еще два работника, которые внесли в государственный реестр фальшивые данные для уклонения от службы. Им тоже объявлено подозрение.
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