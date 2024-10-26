Шпинат, капуста, мангольд, листовая свекла, а также листовая горчица и репа прекрасно замораживаются на зиму, не теряя вкус.

Позвольте себе наслаждаться зеленью круглый год, узнав эти простые способы хранения на зиму.

Чтобы безопасно сохранить листовую зелень на зиму, следуйте полезные советы ниже.

Выбирайте молодую, нежную зелень с хорошим цветом и без пятен.

Удалите грязь и песок, несколько раз промыв под холодной проточной водой.

Крупные листья порезать или порвать по желанию. Мелкие листья можно заморозить целиком.

Чтобы сохранить зелень на зиму, не потеряв вкус, бланшируйте зелень в небольших количествах: 4 чашки упакованной зелени на галлон кипящей воды.

Начинайте отсчет времени бланширования, когда вода снова закипит. Если зелень не бланширована должным образом, она быстро потеряет свой свежий вкус при заморозке.

Бланширование зелени паром не рекомендуется, так как листья спутываются и не бланшируются должным образом.

Листовую капусту бланшируйте в течение трех минут.

Оставшуюся зелень бланшировать две минуты. Очень нежные листья шпината бланшируйте в течение 90 секунд.

После бланширования охладите зелень в ледяной воде в течение того же времени, что и при бланшировании.

Хорошо слейте воду. Упаковать в контейнеры для заморозки.

Залейте ледяной водой, оставив немного свободного пространства. Нужна также этикетка с датой и содержимым.

Сохранить зелень на зиму, не потеряв вкус можно от 8 до 12 месяцев.

Источник: extension.

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