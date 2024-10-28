В Харьковской области суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в краже оборудования "Укрзализныци".

Информация о деле содержится в материалах Единого реестра судебных решений.

Речь идет о десяти трансформаторах и 250 метрах проволоки.

Обстоятельства дела

Сторона обвинения доказала, что в ночное время с 24 по 26 декабря 2023 мужчина похищал трансформаторы из разных участков "Укрзализныци". Кроме того, в один из дней он срезал 250 метров проволоки. Похищенное имущество мужчина сдал в пункты приема металлолома.

Общая сумма ущерба для "Укрзализныци" составила 54 тысячи гривен.

Решение суда

Муж признал свою вину. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

Ранее Politeka также писала о том, что "ПриватБанк" требует от клиентки погашения кредитной задолженности в размере 120,79 тыс. гривен – при этом средства были списаны мошенниками – однако суд принял неожиданное решение.

Женщина рассказала, что получила сообщение в "Приват-24" о поступлении 60 тыс. гривен на кредитную карту, а затем еще 40 тыс. гривен, что увеличило доступную сумму до 100 тыс. гривен. Когда она обратилась в отделение банка, ей объяснили, что это обычная практика, поскольку в стране введено военное положение и банк решил повысить кредитные линии.

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