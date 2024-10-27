Мужчины, признанные непригодными к службе в мирное время, но ограниченно годными во время войны и не достигшие 25 лет, должны иметь право покинуть военную службу.

В Украине предлагают разрешить добровольное увольнение со службы для одной категории мобилизованных .

Об этом сообщает сайт ВР Украины.

Недавно в очередной раз продлили действие военного положения и мобилизации до 9 ноября. По закону во время особого периода призывной возраст начинается с 25 лет. Однако ограниченно пригодных мужчин, даже младше 25 лет, после прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) могли мобилизовать на службу. Законопроект №12147, внесенный в Верховную Раду, предлагает решить эту проблему и разрешить таким мобилизованным добровольно уволиться.

В тексте законопроекта говорится, что мужчины, признанные непригодными к службе в мирное время, но ограниченно годными во время войны и не достигшие 25 лет, должны иметь право покинуть военную службу, если не имеют желания продолжать ее. Это обеспечивает равенство для всех военнообязанных до 25 лет.

Таким образом, планируется предоставить право на добровольное увольнение тем, кого мобилизовали, несмотря на ограниченную пригодность и возраст до 25 лет.

Будет ли принят этот законопроект, покажет время. В сентябре 2024 года Верховная Рада сделала первый шаг к запрету мобилизации ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение, а Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять его во втором. Верховная Рада 9 октября утвердила законопроект №11379-д, запрещающий мобилизацию мужчин до 25 лет, но по состоянию на 24 октября его еще не подписал Президент.

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