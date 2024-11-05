Он также подчеркнул, что ПриватБанк не связывался с ним для уяснения деталей, а просто на следующий день закрыл все счета, включая счет ФЛП.

Клиент ПриватБанка обратился с жалобой на блокирование его счетов после нескольких p2p-переводов.

Жалоба размещена на портале "Минфин" .

Кроме того, это произошло после продажи криптовалюты, когда покупатель "отменил перевод в банке". При этом сам банк не связывался с клиентом.

В жалобе клиент отмечает:

клиент не занимается на постоянной основе осуществлением p2p-переводов;

ему прямо не сказали, стало ли это причиной блокировки счетов.

«Мне не назвали точную причину, но я убежден, что это произошло из-за нескольких p2p-переводов, которые я совершил раньше. Как результат, банк заподозрил меня в мошенничестве», – объяснил клиент.

Он также подчеркнул, что ПриватБанк не связывался с ним для уяснения деталей, а просто на следующий день закрыл все счета, включая счет ФЛП. ПриватБанк отреагировал на жалобу, попросив клиента предоставить свой номер телефона для решения вопроса.

Ранее ПриватБанк также напомнил, что изъятые или забытые в банкоматах карты не возвращаются их владельцам, независимо от того, были ли они выпущены ПриватБанком или другим банком. В таких случаях клиенты должны обратиться в свой банк для того, чтобы воспользоваться возможностью возобновления своей карты.

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