Подкормка деревьев нужна до того, как земля замерзнет, чтобы питательные вещества попали к корням.
Можно подкармливать деревья после первых заморозков в году, если только земля в вашем регионе снова прогреется после первых заморозков.
Не стоит подкармливать деревья, пока они еще находятся в фазе роста, слишком рано осенью. Это может повредить корни деревьев и привести к образованию плесени на корнях деревьев зимой, особенно если в том месте, где вы живете, выпадает снег.
Подождите до конца октября или начала ноября, чтобы подкормить деревья.
Как и в случае с подкормкой газона, самое важное удобрение, которое вы можете применить к газону, — это азот. Азот поможет вашим деревьям расти всю зиму и весну. Это наиболее часто используемое удобрение для деревьев, травы и других растений.
Деревьям также часто требуется либо калий, либо фосфор для процветания. Они оба являются важными питательными веществами, необходимыми деревьям для того, чтобы продолжать хорошо расти и производить здоровую листву.
Вашим деревьям могут понадобиться и другие типы подкормки.
Лучший способ узнать, чем подкормить осенью деревья — провести анализ почвы рядом с вашими деревьями.
Деревья смогут сказать вам, каких еще питательных веществ не хватает вашей конкретной почве, и они смогут предоставить вам точное количество дополнительных питательных веществ и даже необходимое количество азота, необходимое вашим деревьям для роста.
Источник: druidtreeservicenashvilletn.
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