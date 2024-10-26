Подкормка деревьев поздней осенью обеспечит их необходимыми питательными веществами, чтобы они пережили зиму и процветали, когда снова наступит весна.

Подкормка деревьев нужна до того, как земля замерзнет, ​​чтобы питательные вещества попали к корням.

Можно подкармливать деревья после первых заморозков в году, если только земля в вашем регионе снова прогреется после первых заморозков.

Не стоит подкармливать деревья, пока они еще находятся в фазе роста, слишком рано осенью. Это может повредить корни деревьев и привести к образованию плесени на корнях деревьев зимой, особенно если в том месте, где вы живете, выпадает снег.

Подождите до конца октября или начала ноября, чтобы подкормить деревья.

Как и в случае с подкормкой газона, самое важное удобрение, которое вы можете применить к газону, — это азот. Азот поможет вашим деревьям расти всю зиму и весну. Это наиболее часто используемое удобрение для деревьев, травы и других растений.

Деревьям также часто требуется либо калий, либо фосфор для процветания. Они оба являются важными питательными веществами, необходимыми деревьям для того, чтобы продолжать хорошо расти и производить здоровую листву.

Вашим деревьям могут понадобиться и другие типы подкормки.

Лучший способ узнать, чем подкормить осенью деревья — провести анализ почвы рядом с вашими деревьями.

Деревья смогут сказать вам, каких еще питательных веществ не хватает вашей конкретной почве, и они смогут предоставить вам точное количество дополнительных питательных веществ и даже необходимое количество азота, необходимое вашим деревьям для роста.

Источник: druidtreeservicenashvilletn.

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