Он подал заявление в суд с просьбой проводить рассмотрение дела в его отсутствие, признав свою вину.

В Хмельницкой области суд рассматривал дело в отношении жителя Шепетовки, который ругался работниками ТЦК и СП.

Информация об этом размещена в приговоре , опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент произошел в мае, когда мужчина, находясь недалеко от одного из магазинов, высказывался нецензурно в адрес работников ТЦК, нарушая общественный порядок.

Он подал заявление в суд с просьбой проводить рассмотрение дела в его отсутствие, признав свою вину.

Судебное решение

Суд признал мужчину виновным в правонарушении и назначил штраф в размере трех неоплаченных минимумов доходов граждан - 51 гривну. Кроме того, он должен оплатить судебный сбор на сумму 605 гривен.

Ранее Politeka также писала о том, что украинец с тремя детьми оказался без отсрочки от ТЦК. ТЦК отказал в предоставлении отсрочки бывшему военнослужащему, отцу троих несовершеннолетних детей, из-за того, что его данные не были перенесены в реестр "Оберег".

В мае 2023 года военнослужащего уволили со службы ВСУ на основании статьи 23 Закона о мобилизации, поскольку он имеет на иждивении троих и более детей в возрасте до 18 лет. Запись о том, что он не подлежит призыву во время мобилизации, внесен в его военный билет.

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