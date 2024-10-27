Государственный банк "Ощадбанк " не согласился вернуть пенсионеру 55 тыс. грн, которые, по его словам, были списаны со счета без его ведома.
Этот случай стал предметом разбирательства в Хмельницком апелляционном суде.
Клиент уверяет, что деньги он не снимал, поэтому обратился в суд.
Как были списаны средства
Пенсионер однажды заметил снятие денег с его пенсионного счета. Общая сумма списаний составила 55 тыс. грн., проведенных через четыре транзакции: 5 тыс. грн., 10 тыс. грн., 20 тыс. грн. и еще 20 тыс. грн., а также 570 грн. комиссии. При этом поступило еще три уведомления об отмене отдельных транзакций.
После этого он сразу обратился на горячую линию банка, сообщил о мошеннических списаниях, и банк заблокировал его проблему. Позже в отделении ему выдали выписку, подтвердившую перевод средств через UKR KYIV MOBILE BANKING на другой счет.
Клиент подал заявление в полицию, после чего было возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК.
Банк не вернул средства, поэтому пенсионер подал иск в суд.
Судебное решение
Белогорский районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск клиента частично, постановив вернуть ему 55 тыс. грн. без учета комиссии. Судья сообщает, что обращение пенсионера в банк и правоохранительные органы свидетельствует о его непричастности к сомнительным операциям со счетом.
Ощадбанк не согласился с решением и подал апелляцию, заявляя, что операции выполняются через систему Ощад 24/7, доступ к которой имел только клиент. Однако апелляционный суд подтвердил законность первоначального решения, оставив его в силе.
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