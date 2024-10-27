После этого он сразу обратился на горячую линию банка, сообщил о мошеннических списаниях, и банк заблокировал его проблему.

Государственный банк "Ощадбанк " не согласился вернуть пенсионеру 55 тыс. грн, которые, по его словам, были списаны со счета без его ведома.

Этот случай стал предметом разбирательства в Хмельницком апелляционном суде.

Клиент уверяет, что деньги он не снимал, поэтому обратился в суд.

Как были списаны средства

Пенсионер однажды заметил снятие денег с его пенсионного счета. Общая сумма списаний составила 55 тыс. грн., проведенных через четыре транзакции: 5 тыс. грн., 10 тыс. грн., 20 тыс. грн. и еще 20 тыс. грн., а также 570 грн. комиссии. При этом поступило еще три уведомления об отмене отдельных транзакций.

После этого он сразу обратился на горячую линию банка, сообщил о мошеннических списаниях, и банк заблокировал его проблему. Позже в отделении ему выдали выписку, подтвердившую перевод средств через UKR KYIV MOBILE BANKING на другой счет.

Клиент подал заявление в полицию, после чего было возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК.

Банк не вернул средства, поэтому пенсионер подал иск в суд.

Судебное решение

Белогорский районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск клиента частично, постановив вернуть ему 55 тыс. грн. без учета комиссии. Судья сообщает, что обращение пенсионера в банк и правоохранительные органы свидетельствует о его непричастности к сомнительным операциям со счетом.

Ощадбанк не согласился с решением и подал апелляцию, заявляя, что операции выполняются через систему Ощад 24/7, доступ к которой имел только клиент. Однако апелляционный суд подтвердил законность первоначального решения, оставив его в силе.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ