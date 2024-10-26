Все виды смородины любят влажную, но хорошо дренированную почву, которая не заболачивается, а также правильное удобрение.

Смородина лучше всего растет на богатой, плодородной почве и в более защищенном месте, также важно знать, чем подкормить осенью смородину.

Осень, пожалуй, лучшее время года для посадки в большинстве регионов, потому что почва еще теплая с лета, и ваша смородина должна хорошо укорениться до зимы.

Смородина с открытой корневой системой дешевле, чем выращенная в контейнерах, и ее можно купить и посадить с поздней осени до весны.

Вы можете купить выращенную в контейнерах смородину в любое время года, но избегайте посадки в самые теплые месяцы, чтобы не стать рабом ее полива.

Чем подкормить осенью смородину?

Тот факт, что смородине в осенний период необходима минеральная «поддержка», обычно не вызывает сомнений.

Это помогает кустарникам переносить холода зимой, удовлетворять потребности в питательных веществах и гарантировать хороший урожай в следующем году.

Однако стоит помнить, что необходимо придерживаться определенных правил, чтобы смородина получила максимальную пользу.

Какие моменты следует иметь в виду при подкормке смородины?

Дозировка. Иногда начинающим садоводам может показаться, что от избытка питательных веществ ничего не случится: ведь это полезные компоненты.

Это заблуждение.

Подкармливайте смородину удобрением с высоким содержанием калия.

Разбросайте две горсти на квадратный метр вокруг основания смородины. Слабые растения могут выиграть от дополнительной подкормки с высоким содержанием азота, например, сульфатом аммония, в количестве 25 г на квадратный метр.

Смородину подкармливайте жидким удобрением. Кроме того, ежегодно подкармливайте верхние 5 см почвенной смеси для горшков, стараясь не повредить корни, и замените свежим почвенным компостом без торфа , смешанным с гранулированным универсальным удобрением.

Источник: rhs.

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