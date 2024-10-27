Она отметила, что до августа 2021 года в воинской части говорили, что местонахождение ее мужа неизвестно.

Минобороны Украины не согласилось выплатить единовременную денежную помощь жене и ребенку погибшего военного.

Об этом свидетельствует решение Львовского окружного административного суда от 8 октября.

Боец, чья семья требовала эти выплаты, погиб еще в 2015 году, однако до 2021 года он считался пропавшим без вести. Родственники оспорили решение Министерства обороны в суде.

Детали дела

Согласно материалам суда, истец получил свидетельство о смерти мужчины только в августе 2021 года, хотя он погиб в Донецке в январе 2015 года. В ноябре 2022 года жена и дочь погибшего обратились в Миноборону с просьбой о выплате пособия, однако получили отказ. Отказ аргументировали тем, что истек трехлетний срок после гибели, в течение которого семья имела право на выплаты. Жена погибшего решила обратиться в суд. Она отметила, что до августа 2021 года в воинской части говорили, что местонахождение ее мужа неизвестно. Представитель Минобороны иск не признал и попросил суд отклонить это обращение.

Решение суда

Суд признал, что отказ в выплатах был неправомерным, после окончания 2021 года истец не был осведомлен о смерти мужчины и о его праве на получение помощи. Решение Минобороны было отменено, и суд обязал ведомство повторно подать обращение в рассрочку с учетом судебного решения.

На данный момент решение суда еще не вступило в силу. Стороны имеют 30 дней для подачи апелляции.

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