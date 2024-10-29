В пору цветения пионы — настоящая радость в саду, но чтобы они радовали вас из года в год, пионы нужно правильно подкармливать.

Узнайте все, что вам нужно знать о подкормке пионов и стоит ли их удобрять осенью, перед зимними морозами.

Пионы особенно зависят от хорошего запаса питательных веществ в фазе роста, потому что в холодное время года многие виды этого красивого цветка зимуют под землей в виде корневища.

Именно там хранятся все питательные вещества, необходимые для новых побегов пионов весной. Если пионы не было достаточно удобрено в предыдущем году, этот дефицит отражается на запасе питательных веществ в корневищах.

С появлением почек у пиона после зимнего покоя следует также начать подкормку, в конце концов, подкормка в новом году должна получить правильную поддержку.

Последняя подкормка пионов проводится в июле или августе, перед тем, как ваш пион зацветет в последний раз, чтобы попрощаться с летом. Позже следует избегать подкормки, потому что более поздние побеги не могут закалить до зимы.

Чем подкормить пионы?

Азот (N) должен присутствовать в минимальном количестве, так как вам не нужен неестественный скачок роста пионов.

Фосфор (P) способствует, среди прочего, образованию цветов, что и дает пиону его особое место в вашем саду — по этой причине здесь требуется наибольшее количество.

Калий (K) регулирует водный баланс, но в равной степени отвечает за рост корней и морозостойкость пионов. Поэтому он должен быть вторым по количественному соотношению.

Для большинства пионов следует избегать минеральных удобрений, поскольку при таком типе удобрений возникает переизбыток питательных веществ, что быстро подавляет растение.

Источник: plantura.garden.

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