Во Львове мужчина покинул территорию Территориального центра комплектования , отказавшись от призыва.

Об этом говорится в материалах Единого реестра судебных решений.

Обстоятельства дела

Согласно сообщению суда, мужчина был признан годным к военной службе после медицинского осмотра. Однако он отказался принять повестку и отправиться в воинскую часть. На суде подсудимый заявил, что его привели к военному комату работники ТЦК, где после подтверждения его пригодности он должен был прибыть в воинскую часть. Однако из-за имеющихся судимостей его там не приняли.

Не получив разрешение покинуть территорию для переодевания, мужчина вызвал полицию и самовольно покинул военный объект. После этого он больше не вернулся в ТЦК.

Судебное решение

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва и назначил ему три года заключения.

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В мае 2023 года военнослужащего уволили со службы ВСУ на основании статьи 23 Закона о мобилизации, поскольку он имеет на иждивении троих и более детей в возрасте до 18 лет. Запись о том, что он не подлежит призыву во время мобилизации, внесен в его военный билет.

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