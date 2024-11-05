Ляшенко назначен на должность заместителя руководителя Сумской областной прокуратуры в октябре 2020 года, а уже в следующем году начал получать пенсию.

Прокуроры в Украине могут выйти на пенсию в молодом возрасте и получать немалые суммы; Так, заместитель руководителя Сумской областной прокуратуры, 39-летний Алексей Ляшенко, задекларировал пенсию в размере 385499 грн за 2023 год.

Об этом пишет Телеграф.

В первый раз он получил пенсионные выплаты в декларации 2021 года, когда ему было всего 36 лет.

В прошлом году Ляшенко также указал 1479796 грн заработной платы за основное место работы и дополнительно получил 35020 грн социальной помощи. В собственности – автомобиль LEXUS GX 460 2015 выпуска, который оценивается в 938 тыс. грн. Также прокурор задекларировал квартиру в Харькове площадью 87 кв.

Его жене принадлежат квартира в Харькове (49,7 м²), дом в Змиеве Харьковской области площадью 194,9 м² и два земельных участка в том же населенном пункте.

Ляшенко назначен на должность заместителя руководителя Сумской областной прокуратуры в октябре 2020 года, а уже в следующем году начал получать пенсию. Ранее он более шести лет работал представителем военного прокурора Сумского гарнизона, три года занимал должность военного прокурора Луганского гарнизона в зоне АТО, а также был прокурором Луганской области. Награжден отличиями, в частности, президентской "За участие в антитеррористической операции", имеет статус участника боевых действий.

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