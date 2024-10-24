Українці мають можливість самостійно вибирати період для розрахунку своєї пенсії, за умови наявності достатнього страхового стажу.

Про це повідомили у ПФУ.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) зазначає, що майбутні пенсіонери можуть включити в обчислення своїх виплат до 5 років з періоду до 2000 року.

Основним критерієм для розрахунку пенсії є заробітна плата за всі роки страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. Проте, до цього періоду можна додати 5 років на вибір із часу до 30 червня 2000 року. Це дозволяє підвищити розмір пенсії, вибираючи роки з найвищими доходами.

У ПФУ також підкреслюють, що для обчислення пенсії заробітна плата до 2000 року обирається за допомогою системи оптимізації. Після 2000 року враховується персоніфікований облік доходів, і можливість вибору конкретних років вже не існує.

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Експерти рекомендують обирати ті роки до 2000 року, коли заробітна плата була найвищою. Це дозволить отримати вищий коефіцієнт при розрахунку пенсії, що, в свою чергу, вплине на розмір щомісячних виплат.

Нагадаємо, деякі категорії пенсіонерів зобов'язані проходити процедуру фізичної ідентифікації в Пенсійному фонді кожні шість місяців. Якщо пенсіонер пропустив ідентифікацію, він має можливість пройти її пізніше та відновити свої пенсійні виплати.

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