Пенсионный фонд Украины (ПФУ) отмечает, что будущие пенсионеры могут включить в исчисление своих выплат несколько лет.

Украинцы имеют возможность самостоятельно выбирать период для расчета своей пенсии, при наличии достаточного страхового стажа.

Об этом сообщили в ПФУ.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) отмечает, что будущие пенсионеры могут включить в расчет своих выплат до 5 лет с периода до 2000 года.

Основным критерием для расчета пенсии есть заработная плата за все годы страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. Тем не менее, к этому периоду можно добавить 5 лет по выбору со времени до 30 июня 2000 года. Это позволяет повысить размер пенсии, выбирая годы с высокими доходами.

В ПФУ также подчеркивают, что для исчисления пенсии заработная плата до 2000 года выбирается посредством системы оптимизации. После 2000 г. учитывается персонифицированный учет доходов, и возможность выбора конкретных лет уже не существует.

Эксперты рекомендуют выбирать те годы до 2000 года, когда заработная плата была самой высокой. Это позволит получить более высокий коэффициент при расчете пенсии, что, в свою очередь, повлияет на размер ежемесячных выплат.

Напомним, некоторые категории пенсионеров обязаны проходить процедуру физической идентификации в Пенсионном фонде каждые шесть месяцев. Если пенсионер пропустил идентификацию, он может пройти ее позже и возобновить свои пенсионные выплаты.

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