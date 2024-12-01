Эксперт уверен, что уведомления будут продолжать проводить на блокпостах, а также во время проверок на улицах и в общественных местах.

В последнее время представители ТЦК совершают рейды на улицах и в заведениях, что вызвало множество вопросов у граждан и один из самых распространенных: вправе ли сотрудники военкоматов заходить в частные дома без разрешения владельца для проведения оповещения.

Ответ дал военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии ТСН.ua.

По его словам, для проникновения в жилье необходимо иметь судебное разрешение или соблюдать законные основания, касающиеся деятельности правоохранителей.

«Согласно украинскому законодательству, четко определены условия, при которых представители правоохранительных органов могут обратиться к частным лицам. Я думаю, что в этом серьезных сдвигов не будет», – отмечает он.

Эксперт уверен, что уведомления будут продолжать проводить на блокпостах, а также во время проверок на улицах и в общественных местах.

«Согласно законодательству, нет четко определенных мест для проведения оповещения. Однако для проникновения в жилье должны быть соответствующие основания, санкции судов. Я не думаю, что в этом вопросе будет хаос», – подчеркнул он.

Селезнев также говорит, что, несмотря на мобилизационный потенциал около 5 миллионов человек, одновременно призвать большое количество граждан невозможно. Учебные центры не могут физически принять столько людей, а также серьезные проблемы с обеспечением их необходимой техникой и снаряжением.

«По открытым источникам мобилизационный потенциал Украины составляет около 5 миллионов граждан. Мы должны понимать, что призвать полмиллиона, каждый десятый, с помощью мер по восстановлению реально, но наши учебные центры не в состоянии принять такое количество мобилизованных. Нет места для их размещения и подготовки. Также возникает вопрос: есть ли для этого количества мобилизованной техники, вооружение, униформа? Конечно, нет. Однако определенная динамика все же может произойти», — объясняет эксперт.

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