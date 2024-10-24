Посадовці спільно з головою військово-лікарської комісії організували злочинну групу, яка допомагала чоловікам уникати військової служби.

У Києві затримали трьох посадовців територіального центру комплектування (ТЦК) та трьох цивільних, які організували схему ухилення від мобілізації.

Про це інформують пресслужба ДБР та Офіс генпрокурора.

Працівники ДБР провели обшуки, під час яких вилучили понад 1,2 мільйона доларів готівкою та елітний автопарк.

За даними "Української правди", серед затриманих — Михайло Ведмідь, начальник відділу військового обліку, та Володимир Приходько, колишній голова ВЛК, якого раніше відсторонили за подібні дії.

За даними слідства, посадовці спільно з головою військово-лікарської комісії організували злочинну групу, яка допомагала чоловікам уникати військової служби. Організатором був цивільний, що підшуковував клієнтів та передавав документи до ТЦК. Вартість "послуг" варіювалася від 2 до 15 тисяч доларів.

Під час обшуків було знайдено документи, які підтверджують незаконні операції зі зняття з військового обліку, а також понад 1,2 мільйона доларів, 45 тисяч євро готівкою та 11 преміум-автомобілів. Фігурантам висунуто обвинувачення в організації та отриманні неправомірної вигоди. Їм загрожує утримання під вартою.

Також виявлено ще двох працівників, які внесли до державного реєстру фальшиві дані для ухилення від служби. Їм теж оголошено підозру.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ