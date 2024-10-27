В квитанциях будет учтен объем потребления за завершившийся в сентябре 2024 года газовый год, поэтому важно передавать показатели газового счетчика.

В Украине уменьшилось количество компаний, поставляющих природный газ для населения и известны ценовые предложения газопоставщиков, в том числе ГК "Нафтогаз", для бытовых потребителей с 1 ноября 2024 года.

Об этом сообщает профильный портал "ГазПравда".

Согласно решению правительства, в рамках продления действия специальных обязанностей по поставке природного газа до завершения отопительного сезона (30 апреля 2025 г.) цена голубого топлива для потребителей остается неизменной.

Это решение касается бытовых потребителей, а также производителей тепла, электроэнергии и операторов газораспределительных систем.

Учитывая категории потребителей, цена газа от ГК "Нефтегаз" варьируется от 7,42 до 16,5 грн за кубометр. Для населения стоимость голубого горючего остаться на фиксированном уровне военного положения – 7,96 грн за кубометр.

Относительно доставки газа тариф в ноябре не меняется, однако его пересмотр планируется на 2025 год для всех потребителей. В квитанциях будет учтен объем потребления за завершившийся в сентябре 2024 года газовый год, поэтому важно передавать показатели газового счетчика.

Эксперты отметили, что "сумма, которую вы платите за доставку голубого горючего в 2025 году, будет зависеть от потребленного объема с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года".

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