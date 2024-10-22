У випадку перенесення коштів між особовими рахунками, потрібно зазначити обидва номери рахунків і суму, яку слід перенести.

Деякі споживачі газопостачальної компанії "Нафтогаз" мають можливість повернути вартість, сплачену за газ, але тільки за певними умовами.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Гроші повертають у разі помилкової оплати за газ. Компанія надала інструкцію, яка детально описує кроки, необхідні для повернення коштів.

Що потрібно зробити для повернення грошей

Якщо кошти були перераховані помилково, споживачу необхідно слідувати чітко визначеному алгоритму дій, опублікованому на сайті "Нафтогаз". Це допоможе швидко отримати гроші назад.

Документи, які потрібно надати:

Заява на повернення коштів із детальним описом ситуації, підписом та датою.

Платіжний документ (квитанція, чек або банківська виписка).

Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Паспорт.

Крім того, необхідно вказати контактний номер телефону та електронну адресу.

Якщо гроші повинні бути повернені на банківську картку, слід додати довідку з реквізитами банку. У випадку перенесення коштів між особовими рахунками, потрібно зазначити обидва номери рахунків і суму, яку слід перенести.

Документи можна надіслати:

на електронну адресу: client @gas .ua ;

поштою за адресою: вул. Соборна, 1А, м. Кропивницький, 25009, ТОВ "ГК "Нафтогаз України".

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