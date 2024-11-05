Симутин подчеркнул, что такое уведомление может привести к значительным ограничениям свободы передвижения.

Некоторые военнообязанные, недавно обновившие свои военно-учетные данные в ТЦК , получили уведомление о нарушении правил военного учета.

Об этом в комментарии ТСН отметил адвокат Роман Симутин, специализирующийся на вопросах мобилизации.

Это влечет за собой вопрос, ведь в этих сообщениях не выявлены конкретные причины нарушения, а граждан вызывают к военкоматам без четкого основания.

Он отмечает, что располагает информацией о нескольких таких случаях от своих клиентов.

"Даже у тех, кто раньше обновил свои военно-учетные данные, появилось уведомление об обнаружении нарушения. И есть требование явиться в ТЦК. Но на основании чего нужно идти в ТЦК? Какие именно нарушения имели место - это вопрос", – говорит адвокат.

Он пояснил, что некоторые лица могли не пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК), но основная проблема возникает в том, чем был установлен факт нарушения правил военного учета.

"Возможно, часть этих мужчин не проходила ВЛК, но важно, как именно определили, что нарушены правила военного учета", - добавил правозащитник.

Симутин подчеркнул, что такое уведомление может привести к значительным ограничениям свободы передвижения. Он привел пример, когда на блокпостах военнообязанные показывают выписку из системы "Резерв+", но при проверке в системе "Оберег" появляется информация о нарушении правил военного учета. Это может стать основой для их задержания, создавая новый способ вызова в ТЦК без традиционных повесток.

"Тот факт, что мужчина добросовестно и своевременно уточнил свои личные данные, уже не имеет значения", - подытожил он.

В Министерстве обороны, комментируя ситуацию, отметили, что правила военного учета достаточно сложны. Нарушением можно считать не только несвоевременное обновление данных, но и игнорирование направления на ВЛК, неприбытие по повесткам, в том числе боевыми.

"Обновление данных не является единственной обязанностью граждан", - уточнили в Минобороны.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ