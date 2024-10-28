Огородники рассказали, какую зелень проще всего вырастить на подоконнике, чтобы получить урожай зимой.

Подоконники и карнизы часто являются хорошими местами для выращивания зелени в контейнерах, вы можете использовать их для создания небольшого, но полезного огорода.

Какую зелень проще всего вырастить на подоконнике?

Почти всю съедобную зелень можно выращивать в контейнерах на подоконнике... Но для идеального огорода на окне вам, вероятно, понадобятся зелень не слишком большая, которая имеет приятный вкус, выглядит красиво, дает много еды или их трудно купить.

Чтобы получить максимальную отдачу от своего маленького огорода на подоконнике, главным ключом при выращивании зелени является выбор правильных сортов для выращивания в домашних условиях.

Для лучшего выращивания на подоконнике, садоводы рекомендуют сорта «бэби», «мини» или «карликовые».

Итак, какую зелень проще всего вырастить на подоконнике:

Листовая зелень

Руккола

Мангольд — рубиновый или радужный, добавляющий ярких красок

Капуста

Салат-латук — сорта «Амишские веснушки», «Маленький Цезарь» и «Свити Бэби» — хорошие варианты.

Также среди зелени, которую проще всего вырастить на подоконнике - смесь пряной молодой зелени, например:

Травы

Кервель

Зеленый лук

Кориандр

Чесночный лук

Мелисса лимонная

Мята

Петрушка

Зеленый лук.

Источник: bbg.org

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