Суд также принял решение произвести выплаты без ограничения максимальной суммы пенсии, опираясь на справку областной прокуратуры о зарплате.

Глава Днепропетровской областной прокуратуры Сергей Бижко оформил пенсию по инвалидности во время полномасштабной войны и получает эти выплаты уже два года.

Эта информация была получена из данных электронной декларации.

В документах указано, что Бижко получает пенсию всего два года, однако точная причина, по которой ему был предоставлен статус инвалида, остается неизвестной.

По сообщению издания Commetns.ua после своего назначения на должность областного прокурора он добился повышения своей пенсии.

15 ноября 2023 Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил его иск, обязав Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области перечислить и выплатить пенсию на уровне 60% от его ежемесячной заработной платы. Суд также принял решение произвести выплаты без ограничения максимальной суммы пенсии, опираясь на справку областной прокуратуры о зарплате.

Согласно декларации Бижко, за 2023 год в должности областного прокурора он заработал 1 млн 782 тыс. грн, что составляет около 148 тыс. грн в месяц. После пересчета его пенсия может составить около 88 тыс. грн в месяц.

Сейчас в Украине продолжается большое расследование возможного привлечения прокуроров при получении статуса лица с инвалидностью и назначении пенсионных выплат. Проверка охватывает все регионы страны, и выявлен высокий процент прокуроров с таким статусом в Черкасской и Хмельнитчине.

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