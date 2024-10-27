Кроме того, Фролов отмечает, что после подрыва плотины Каховской ГЭС в Украине постоянно растет количество ВПЛ, а также продолжается принудительная эвакуация детей и гражданских лиц.

Отмена выплат в размере 2-3 тысяч гривен для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) затронула около 1,5 миллиона человек.

Об этом в интервью "Телеграфу" проект Павел Фролов, народный депутат от "Слуги народа" и глава временной специальной комиссии ВР по вопросам защиты прав ВПЛ.

В правительстве утверждают, что в бюджете на 2025 год не предусмотрены средства для ВПЛ.

Кроме того, Фролов отмечает, что после подрыва плотины Каховской ГЭС в Украине постоянно растет количество ВПЛ, а также продолжается принудительная эвакуация детей и гражданских лиц из опасных районов, в частности из Донецкой и Сумской областей.

— На фоне этих событий сокращается финансирование потребностей ВПЛ. В проекте бюджета на 2025 год предусмотрено 48,5 миллиарда гривен, что на 9,1 миллиарда меньше, чем в этом году. Пока чуть больше миллиона ВПЛ получает помощь, тогда как еще в феврале ее получили 2,5 миллиона граждан, — пояснил он.

Нардеп также добавил, что возглавляемая им специальная комиссия приняла решение не поддерживать бюджет, если объем финансовой помощи на размещение ВПЛ не увеличивается. — У нас есть проект 10382, предусматривающий возобновление выплаты ВПЛ, и мы требуем его принятия и установления справедливых критериев для получения помощи. Правительство же ввело несправедливые критерии. Например, если у вас есть депозит на 100 тысяч гривен, вы теряете право на получение выплаты, хотя этот депозит может быть унаследован, и вы не имеете на него права или срок возврата депозита не наступил. А если человек заболел серьезно? Эти средства могут потратиться на лекарства, – заметил Фролов.

Он также акцентировал внимание на критериях дохода семьи в 9444 гривны.

– Если ваш доход превышает эту сумму, вы не можете получить выплаты. Для семьи из нескольких людей этих средств может хватить на жилье, но если это один человек, то что можно снять на эти средства, чтобы еще выжить? Это очень несправедливо, – считает нардеп.

Обсуждая перспективы принятия законопроекта, Фролов подчеркнул необходимость включения его в повестку дня пленарного заседания.

– К сожалению, он не доходит до голосования. Мы уже писали письма, делали обращения, выступали с трибуны и лично обсуждали эту тему. Ситуация с бюджетом сложная. Если не удастся принять законопроект 10382, мы требуем, чтобы правительство быстро урегулировало эту проблему, устранив дискриминационные требования и обеспечив настоящую защиту людей, — резюмировал Павел Фролов.

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