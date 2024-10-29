Ароматный укроп с его перистыми зелеными листьями обычно используется в соленьях, супах, заправках и блюдах из картофеля, его легко выращивать на подоконнике.

Укроп также отличное растение для посева в помещении, вот как сеять, выращивать и собирать укроп на подоконнике осенью.

Укроп отлично себя чувствует в садах с небольшими пространствами, включая горшки, контейнеры и высокие грядки.

Самое важное при выращивании укропа в горшке или контейнере на подоконнике — убедиться, что укропу достаточно места для роста.

Как вырастить свежий укроп осенью?

Получить почву для рассады: Начните с выбора почвенной смеси, богатой органическими веществами.

Сеять семена укропа: Посейте семена укропа на расстоянии друг от друга в контейнере, заглубляя их в почву. Дайте семенам укропа хорошо пропитаться, затем поставьте контейнер на солнце.

Найдите место для выращивания укропа осенью: Вам следует установить его в месте, которое получает не менее пяти-шести часов солнечного света в день.

Переместите свой контейнерный сад на солнце (по желанию). Если у вас нет подходящего места, переместите контейнер в более солнечные места.

Что касается болезней, вам нужно следить за мучнистой росой и ложной мучнистой росой.

Оба заболевания вызваны высокой влажностью и избытком сырости на листьях укропа. Содержание укропа на солнце может помочь ему высохнуть и предотвратить развитие этих грибков.

Источник: gardenuity.

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