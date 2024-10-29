Укроп также отличное растение для посева в помещении, вот как сеять, выращивать и собирать укроп на подоконнике осенью.
Укроп отлично себя чувствует в садах с небольшими пространствами, включая горшки, контейнеры и высокие грядки.
Самое важное при выращивании укропа в горшке или контейнере на подоконнике — убедиться, что укропу достаточно места для роста.
Как вырастить свежий укроп осенью?
Получить почву для рассады: Начните с выбора почвенной смеси, богатой органическими веществами.
Сеять семена укропа: Посейте семена укропа на расстоянии друг от друга в контейнере, заглубляя их в почву. Дайте семенам укропа хорошо пропитаться, затем поставьте контейнер на солнце.
Найдите место для выращивания укропа осенью: Вам следует установить его в месте, которое получает не менее пяти-шести часов солнечного света в день.
Переместите свой контейнерный сад на солнце (по желанию). Если у вас нет подходящего места, переместите контейнер в более солнечные места.
Что касается болезней, вам нужно следить за мучнистой росой и ложной мучнистой росой.
Оба заболевания вызваны высокой влажностью и избытком сырости на листьях укропа. Содержание укропа на солнце может помочь ему высохнуть и предотвратить развитие этих грибков.
Источник: gardenuity.
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