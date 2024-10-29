По мере смены сезонов с осени на зиму погода может стать несколько непредсказуемой, поэтому стоит знать, как осенью защитить астры от внезапных морозов.

Сейчас самое время спланировать, как вы справитесь с первым похолоданием в вашем саду, узнайте, осенью защитить астры от внезапных морозов.

Даже легкий мороз может серьезно повредить или даже уничтожить всю клумбу ваших астр.

Однако, при наличии надлежащих барьеров вы сможете продлить жизнь своих астр и наслаждаться их красотой до самой осени.

Здесь эксперты делятся полезными советами, как уберечь ваши любимые астры от любых опасностей, связанных с внезапными морозами.

Лучший способ предотвратить повреждение вашего цветника астр морозами — создать одеяло или барьер между наступающим холодом и цветами, которые вы хотите спасти.

Утепленное покрытие для рядов астр, — еще один отличный вариант для защиты растений. Оно не только защищает от заморозков, но и удерживает тепло из почвы, создавая тепличную среду.

Мульча — отличный способ уберечь ваши астры от внезапных морозов от опасностей заморозков.

Садоводы рекомендуют использовать мульчу небольшой толщиной для оптимальной защиты астр. Это позволит теплу оставаться в почве.

Садовый колпак — округлая крышка, которая действует как теплица вокруг одного растения астр — это простой и эффективный способ предотвратить заморозки.

Источник: marthastewart.

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