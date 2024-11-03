В соцсетях распространяется недостоверная информация, создающая ложное обнаружение о реформе медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и системе поддержки лиц с инвалидностью.
Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.
Однако эта реформа никак не отразится на пенсионных выплатах людям с инвалидностью, имеющим на них законное право.
Жолнович пояснила, что в соцсетях активно распространяется некорректная информация, провоцирующая негативное отношение к изменениям в МСЭК и системе поддержки лиц с инвалидностью.
Министр заверила, что все украинцы, которым назначены пенсии по инвалидности, будут продолжать получать их без уменьшения размера даже после реформы.
Жолнович также отметила, что реформа социальной поддержки направлена на оказание помощи людям с инвалидностью. Изменения призваны ускорить оказание поддержки, уменьшить бюрократию и сделать систему более прозрачной и удобной для получения помощи в случае заболевания или травмы.
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