Жолнович также отметила, что реформа социальной поддержки направлена ​​на оказание помощи людям с инвалидностью.

В соцсетях распространяется недостоверная информация, создающая ложное обнаружение о реформе медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и системе поддержки лиц с инвалидностью.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Однако эта реформа никак не отразится на пенсионных выплатах людям с инвалидностью, имеющим на них законное право.

Жолнович пояснила, что в соцсетях активно распространяется некорректная информация, провоцирующая негативное отношение к изменениям в МСЭК и системе поддержки лиц с инвалидностью.

Министр заверила, что все украинцы, которым назначены пенсии по инвалидности, будут продолжать получать их без уменьшения размера даже после реформы.

Жолнович также отметила, что реформа социальной поддержки направлена ​​на оказание помощи людям с инвалидностью. Изменения призваны ускорить оказание поддержки, уменьшить бюрократию и сделать систему более прозрачной и удобной для получения помощи в случае заболевания или травмы.

Ранее Politeka также писала о новом виде мошенничества, который распространяется по Украине.

В Украине злоумышленники пытаются нажиться на патриотических чувствах граждан, разрабатывая новые способы мошенничества, используя имена известных государственных чиновников и властей и призывая к финансовой помощи якобы для ВСУ.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ