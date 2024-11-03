1 апреля 2024, работая на железнодорожном вокзале "Черновцы", он скрыто фотографировал блокпост, а затем распространил снимки в сети.

В Черновцах студент "Харьковского политехнического института" опубликовал информацию о местонахождении работников ТЦК в своем Telegram-канале.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений .

Он размещал сообщения и фото, где показывал блокпосты, которые использовались для мобилизационных мер. Суд принял решение о его наказании.

Детали дела

Согласно материалам дела, студент, осознавая общественные интересы к деятельности ТЦК, пытался помешать работе центра и военных подразделений, занимающихся призывом. Используя iPhone 13 Pro, он на своем канале на 2000 подписчиков публиковал сообщения о расположении блокпостов.

1 апреля 2024, работая на железнодорожном вокзале "Черновцы", он скрыто фотографировал блокпост, а затем распространил снимки в сети. Это привело к задержке в исполнении мобилизационных мероприятий.

Решение суда

В подготовительном судебном заседании прокурор предоставил суду заключенное между ним и обвиняемым соглашение о признании виновности от 26 сентября 2024 года. Суд согласился на наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком, в ходе которого обвинение должно регулярно регистрироваться в службах пробации и сообщать об изменениях в месте учебы или работы.

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