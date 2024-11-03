Банк подтвердил, что сделки были совершены после корректной верификации платежной карты, во время которой клиент вошел во все загруженные данные.

Один из клиентов Ощадбанка рассказал, что после звонка от лица, представившегося работником банка, с его счета исчезло 37 175 гривен.

Эта информация была изложена в решении Ленинского районного суда Запорожья.

Муж считает, что мошенники могли иметь дубликат его SIM-карты и теперь требует возврата утраченных средств от банка.

Детали инцидента

Согласно материалам дела, 4 июня 2023 года клиент получил звонок на номер, зарегистрированный в Киевстаре, от лица, которое было представлено сотрудником Сбербанка, и предложило предоставить одноразовый пароль для доступа к мобильному приложению. Клиент не отреагировал на эту просьбу, но в тот же день с его счета исчезли 29 тысяч гривен и еще 8175 гривен.

Мужчина обратился в полицию, подчеркнув возможность того, что мошенники получили доступ к его онлайн-кабинету через дубликат SIM-карты. Он отметил, что не давал согласия на восстановление пароля по телефону, считая, что банк обязан обеспечить защиту своих услуг.

В ответ на запрос клиента банк отметил, что 8 июня 2023 года мужчина обратился с просьбой разъяснить транзакции, которые произошли 4 июня. Банк подтвердил, что сделки были совершены после корректной верификации платежной карты, во время которой клиент вошел во все загруженные данные, а также получил 3DS-пароль на финансовый номер телефона.

Клиент не просил заблокировать проблему из-за несанкционированных операций и продолжал ее использовать. Как сообщает ЧАО "Киевстар", услуги на номер истца предоставлялись на условиях предоплаченной формы без изложения письменного договора. На 17 июня 2024 года следствие внесло дело в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, но никаких проверок не было вынесено, досудебное расследование продолжается.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск мужчины, обязав акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины" выплатить ему 37 175 гривен.

Суд отметил, что разглашение имени и номера карты незнакомого лица не является достаточным основанием для проведения платежной операции или несанкционированного доступа к карте. Также не было предоставлено доказательств о разглашении какой-либо другой конфиденциальной информации. На основании этого суд принял решение о частичном взыскании средств в пользу истца.

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