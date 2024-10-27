Після цього він одразу звернувся на гарячу лінію банку, повідомив про шахрайські списання, і банк заблокував його проблему.

Державний банк "Ощадбанк" не погодився повернути пенсіонеру 55 тис. грн, які, за його словами, були списані з рахунку без його відома.

Цей випадок став предметом розгляду в Хмельницькому апеляційному суді.

Клієнт запевняє, що гроші він не знімав, тому звернувся до суду.

Як було списано кошти

Пенсіонер одного дня помітив зняття грошей з його пенсійного рахунку. Загальна сума списань склала 55 тис. грн, проведених через чотири транзакції: 5 тис. грн, 10 тис. грн, 20 тис. грн і ще 20 тис. грн, а також 570 грн комісії. При цьому надійшли ще три сповіщення про скасування окремих транзакцій.

Після цього він одразу звернувся на гарячу лінію банку, повідомив про шахрайські списання, і банк заблокував його проблему. Пізніше у відділенні йому видали виписку, яка підтвердила переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING на інший рахунок.

Клієнт подав заяву до поліції, після чого було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 ККУ.

Банк не повернув кошти, тож пенсіонер подав позов до суду.

Судове рішення

Білогірський районний суд Хмельницької області задовольнив позов клієнта частково, постановивши повернути йому 55 тис. грн без урахування комісії. Суддя повідомляє, що звернення пенсіонера до банку та правоохоронних органів свідчить про його непричетність до сумнівних операцій з рахунком.

«Ощадбанк» не погодився з рішенням і подав апеляцію, заявляючи, що операції виконуються через систему «Ощад 24/7», доступ до якої мав тільки клієнт. Однак апеляційний суд підтвердив законність первинного рішення, залишивши його чинним.

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