Военный комиссариат направил мужчине письмо, в котором говорилось, что он не имеет права на отсрочку, поскольку не предоставил свидетельства о рождении детей, подтверждающие отцовство.

Многодетный военнослужащий подал в суд на Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Украине, поскольку центр не признал его право на отсрочку от призыва.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

По информации Судебно-юридической газеты, военнослужащий был уволен в мае 2023 года как многодетный отец. В его военном билете было отмечено, что он не подлежит призыву.

На блокпостах во время проверки работник ТЦК обратил внимание, что информация об отсрочке отсутствует в реестре "Оберег". Мужчине посоветовали обратиться в военкомат для внесения этих данных, после чего он направил документы и заявление в ТЦК заказным письмом.

Однако ТЦК позвонили по телефону и попросили его прийти лично для написания заявления. Впоследствии военкомат направил мужчине письмо, в котором прописал, что он не имеет права на отсрочку, поскольку не предоставил свидетельств о рождении детей с подтверждением отцовства.

Судебная инстанция решила, что ТЦК, получив заявление и документы от военнослужащего, обязана была рассмотреть этот вопрос, но это не было сделано. Отсутствие надлежаще оформленного решения о предоставлении отсрочки свидетельствует о противоправном бездействии военкомата.

В результате суд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление человека и принять решение о предоставлении отсрочки, ведь у него есть законные основания для этого.

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