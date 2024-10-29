На следующей неделе в Украине ожидается резкое понижение температуры до +17 °С, с порывистым ветром и дождями, которые в западных и северных регионах могут переходить на снег.

Синоптики сообщили о ожидаемых в Украине на этой неделе резких изменениях в погоде , ведь погоду усложнит порывистый ветер и кратковременные дожди, которые в западных и северных регионах могут превратиться в снег.

Прогноз погоды сделал Meteoprog .

С 28 октября по 3 ноября в Украине погода будет такой:

28 октября (понедельник) : В стране, под влиянием антициклона, осадков не предполагается. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер на Левобережье – юго-западный, на Правобережье – северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью +5…+10 °С, днем ​​+12…+17 °С, в Одесской области — до +20 °С.

29 октября (вторник) : Погода останется без существенных осадков, лишь днем ​​на крайнем западе возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +5…+10 °С, днем ​​+12…+17 °С, в западной части — +8…+11 °С.

30 октября (среда) : В западных областях ожидается небольшой дождь. На другой территории существенных осадков не будет. Ночью и утром возможны туманы. Ветер переменного направления 3-8 м/с. Температура ночью +3…+8°С, на северо-востоке – около 0°С; днем +9…+14 °С, в Крыму и Закарпатье — до +16 °С.

31 октября (четверг) : Ночью в западных регионах, днем ​​на большей части страны (кроме юга) пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, 7-12 м/с, на Левобережье порывы 15-20 м/с. Температура ночью +5…+10 °С, на востоке 0…+3 °С, днем ​​+10…+15 °С, в Одесской области и в Крыму до +17 °С.

1 ноября (пятница) : Ночью на крайнем востоке, в Приазовье и Крыму, днем ​​в северо-западных условиях возможны небольшие дожди, в остальных без осадков. Ветер западный/юго-западный, 7-12 м/с, в отдельных областях, кроме южной части, днем ​​порывы 17-22 м/с. Температура ночью +5…+10 °С, на северных и восточных -3…+2 °С, днем ​​+9…+14 °С, на юго-западных — +15…+18 °С.

2 ноября (суббота) : Под влиянием активного цикла ожидается неустойчивая и ветреная погода. Проходят небольшие, местами умеренные дожди. В северных и частично западных областях возможен небольшой мокрый снег и снежная крупа. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+11 °С, на западе и севере — +2…+7 °С.

3 ноября (воскресенье) : Ночью существенных осадков не будет, днем ​​в северных и западных областях ожидаются дожди с мокрым снегом, в остальных регионах без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью отдельные порывы 15-17 м/с. Температура ночью -3…+2°С, днем ​​+2…+7°С.

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