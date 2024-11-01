По словам уклоняющегося, конфликт возник, когда он подумал, что полицейский пытался что-то подбросить ему в карман.

В Бердичеве местный житель, уклонявшийся от призыва на военную службу, напал на полицейского в отделении ТЦК .

Приговор суда опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

Подробности инцидента

12 февраля 2024 старший участковый офицер полиции, патрулируя территорию железнодорожного вокзала, заметил мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения справлял потребности в общественном месте. В ходе проверки документов выяснилось, что этот мужчина является уклоняющимся, поэтому его направили в ТЦК для вручения повестки.

В ТЦК, когда полицейский предложил проехать мужчине с ним в райотдел полиции, уклоняющийся, находясь под влиянием алкоголя, решил напасть на него. Мужчина сознавал, что перед ним представитель правоохранительных органов, однако нанеся два удара кулаком в лицо, причинил полицейскому легкие телесные повреждения.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину, объяснив, что накануне встретил друга и выпили. Он подтвердил, что нуждался на улице. По его словам, конфликт возник, когда он считал, что полицейский пытался что-то подбросить ему в карман.

В результате противодействия полицейский вызвал подкрепление. Далее пострадавший надел на уклоняющегося наручники, но затянул их очень сильно, из-за чего получил ругательство в свой адрес. После задержания мужчина оттолкнул правоохранителя и ударил его, из-за чего у полицейского пошла кровь из носа.

Приговор суда

На суде уклончивый подтвердил все факты, приведенные в обвинительном акте, выразив раскаяние за свои действия и признал гражданский иск в размере 10 тысяч гривен, часть из которых он уже уплатил.

Суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде ограничения свободы на 2 года, а также обязал выплатить моральный ущерб полицейскому в сумме 20 тысяч гривен.

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