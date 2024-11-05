Она надеялась на то, что Россия снова оккупирует ее село, утверждая, что страна «освобождает» местных жителей, в то время как Вооруженные силы Украины якобы наносят удары по ее территории.

Жительница села Новая Гнилица в Харьковской области публично поддерживала агрессию России против Украины и надеялась на повторную оккупацию своего населенного пункта.

Приговор был оглашен Чугуевским городским судом Харьковской области.

Согласно решению суда, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, с 15 марта 2022 года, 64-летняя женщина публично отрицала военную агрессию со стороны РФ и призвала людей поддерживать действия государства-агрессора. Она также надеялась на то, что Россия снова оккупирует ее село, утверждая, что страна «освобождает» местных жителей, в то время как Вооруженные силы Украины якобы наносят удары по ее территории.

Известно, что в апреле 2024 года женщина выразила мнение, что "скоро Россия снова придет в село, и жизнь улучшится".

На судебном заседании обвиняемая признала свою вину и согласилась на рассмотрение искового акта без ее присутствия, после чего прокурор подал в суд ходатайство об упрощенном рассмотрении дела без проведения слушания.

В результате, Чугуевский городской суд Харьковской области признал 64-летнюю женщину виновной в коллаборационной деятельности и наложил на нее наказание в виде запрета занимать должности в органах государственной власти, управления, местного самоуправления и публичных службах сроком на десять лет.

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