Комплексні заходи було проведено співробітниками СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України затримала інформатора російських сил, який коригував ракетно-дронові удари по Дніпропетровщині та сподівався на окупацію регіону.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зловмисником виявився 30-річний безробітний, який привернув увагу окупантів своїми прокремлівськими висловлюваннями в месенджерах. У своїх дописах він висловлював надію на «приєднання» області до росії.

Згодом адміністратор російського Телеграм-каналу, контрольованого російською розвідкою, зв’язався з ним. Після цього інформатор почав підготовку координат для нових повітряних атак на Синельниківський район. Він обходив місцевість, приховано фіксуючи розташування українських військових підрозділів і збираючи інформацію про місцеві електропідстанції.

Зібрані дані інформатор надсилав своєму російському куратору. Служба безпеки виявила його діяльність та затримала під час обшуку за місцем проживання. Одночасно були вжиті заходи для захисту базування Сил оборони.

У затриманого вилучили мобільний телефон, за допомогою якого він спілкувався з ворожим куратором.

Слідчі СБУ оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших формувань в умовах воєнного стану). Зловмисник наразі перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи були проведені співробітниками СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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