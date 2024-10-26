Комплексные мероприятия были проведены сотрудниками СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Служба безопасности Украины задержала информатора российских сил, который корректировал ракетно-дроновые удары по Днепропетровщине и надеялся на оккупацию региона.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленником оказался 30-летний безработный, привлекавший внимание окупантов своими прокремлевскими высказываниями в мессенджерах. В своих сообщениях он выражал надежду на «присоединение» области к россии.

Впоследствии администратор российского телеграмм-канала, контролируемого российской разведкой, связался с ним. После этого осведомитель начал подготовку координат для новых воздушных атак на Синельниковский район. Он обходил местность, скрыто фиксируя расположение украинских военных подразделений и собирая информацию о местных электроподстанциях.

Собранные данные информатор отправлял своему русскому куратору. Служба безопасности обнаружила его деятельность и задержала во время обыска по месту жительства. Одновременно были приняты меры по защите базирования сил обороны.

У задержанного изъяли мобильный телефон, с помощью которого он общался с вражеским куратором.

Следователи СБУ объявили ему подозрение по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других формирований в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия были проведены сотрудниками СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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