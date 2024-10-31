В Днепропетровской области фирма продала охране некачественные бронежилеты, из-за чего состоялось судебное заседание .

Эта информация зафиксирована в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Обстоятельства дела

В сентябре прошлого года Управление полиции охраны в Харьковской области заключило соглашение с ЧП "Стрела" на поставку чехлов в бронежилеты и бронепластину на общую сумму 887 тысяч гривен. Кроме того, речь идет о 120 чехлах к бронежилетам стоимостью 4 692 грн за единицу и 120 комплектов бронеплит четвертого класса защиты от ООО ОП "Дебора-Электро" по 2 700 грн.

В июле 2024 года ДБР установил, что бронежилеты не прошли баллистические испытания и не соответствуют четвертому классу защиты. Кроме того, в изделиях отсутствуют заводские марки.

Несмотря на предоставленное ЧП "Стрела" подтверждение от сертификационного органа ГП "Кривбассстандартметрология" о соответствии бронепластин с антирекошетной защитой четвертого класса, суд решил по-другому.

Суд установил, что во время гарантийного срока полиция охраны обнаружила дефекты товара, которые сделали невозможным использование бронежилетов по назначению.

Согласно экспертизе Харьковского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, ликвидационная стоимость бронежилетов составляет ноль, а потеря активов оценивается в 887 тысяч гривен.

Суд отметил, что результат испытаний бронежилетов указывает на то, что они не отвечают требованиям, что является основанием для отказа также от всей партии. Учитывая, что полиция охраны получила бронежилеты во время военного положения, суд подчеркнул, что это может угрожать жизни и здоровью людей, что абсолютно неприемлемо.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ