У ході суперечки він дістав мисливський ніж і погрожував прикордоннику вбивством.

У Закарпатській області між військовим і прикордонником виник конфлікт під час перевірки документів.

Цю інформацію підтверджено у вироку, опублікованому в Єдиній державній реєстрі судових рішень.

Під час інциденту солдат дістав ніж і почав погрожувати працівникам Державної прикордонної служби (ДПСУ). Військового відправили до суду.

Подробиці справи

Конфлікт стався на прикордонній території поблизу контрольного поста "Тячів". Солдат, який керував автомобілем Mercedes ML з румунською реєстрацією, під час зупинки не погодився на перевірку документів свого пасажира. У ході суперечки він дістав мисливський ніж і погрожував прикордоннику вбивством. Після цього порушника затримали.

Чоловікові висунули звинувачення в незаконному носінні холодної зброї та погрози вбивством прикордонника.

Рішення суду

Обвинувачений визнав свою провину та попросив суд проявити до нього поблажливість. Прикордонник, який не з'явився на засіданні, надіслав заяву, в якій зазначив, що не має претензій до підсудного.

Суддя визнала військового винним у скоєнні кримінальних правопорушень і призначила йому покарання двома роками ув'язнення. Однак, враховуючи обставини, його звільнили від проходження покарання з річним випробувальним терміном.

Зараз триває термін апеляційного оскарження.

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