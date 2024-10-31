В Украине идет рост цен на огурцы, что связано с их дефицитом на рынке.

Как сообщают аналитики EastFruit, на сегодняшний день цены на огурцы достигли рекордных показателей.

Подробнее о повышении цен на огурцы:

Операторы отмечают, что ограниченное предложение огурцов на рынке приводит к их удорожанию. Местные тепловые комбинаты обладают недостаточными запасами этого плода, а спрос среди потребителей остается стабильным, хотя и умеренным.

Прогнозы аналитиков свидетельствуют, что в конце недели цена на огурцы может колебаться от 80 до 100 гривен за килограмм (около 1,94–2,42 доллара за кг), что на 24% выше, чем в конце предыдущей недели.

Эксперты считают, что если объем продаж остается на текущем уровне, цены на огурцы могут продолжать расти. Стабилизация возможна только при поступлениях крупных партий импортных огурцов.

Цены на тепличные огурцы в Украине сейчас самые высокие за последние семь лет, а тенденция к их росту длится уже третью неделю.

Импортеры планируют активно закупать огурцы из Турции, поскольку украинские производители значительно снизили предложение. Импорт огурцов начинается с середины октября, когда количество местных овощей снижается, а максимальные объемы поставок из-за границы приходят в первые зимние месяцы, когда внутреннее производство практически отсутствует.

Сейчас тепличные огурцы в Украине стоят на 29% дороже, чем год назад, и если спрос останется неизменным, цены, вероятно, повысятся. Стабильность цен эксперты прогнозируют только с началом массовых поставок импортных огурцов.

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