Таке суттєве зростання вартості найбільше торкнулося болгарського перцю, тоді як на курячі яйця зміни були найменшими.

Восени в Україні відбулося значне підвищення ціни на продукти — найбільше подорожчали овочі, м'ясо та яйця.

Про це свідчать дані порталу Мінфін.

З початку вересня різко зросли ціни на деякі популярні продукти, які часто купуються в магазинах. До переліку товарів, на які піднялися ціни, входять огірки, свинина, болгарський перець, картопля та курячі яйця.

Найпомітніше здорожчали:

Болгарський перець — ціна піднялася з 116,36 грн до 142,07 грн (+25,71 грн).

— ціна піднялася з 116,36 грн до 142,07 грн (+25,71 грн). Свинина — зокрема, шашлик виріс у ціні з 239,58 грн до 254,70 грн (+15,12 грн), грудинка з 167,72 грн до 175,95 грн (+8,23 грн), а лопатка з 172, 27 грн до 178,45 грн (+6,18 грн).

— зокрема, шашлик виріс у ціні з 239,58 грн до 254,70 грн (+15,12 грн), грудинка з 167,72 грн до 175,95 грн (+8,23 грн), а лопатка з 172, 27 грн до 178,45 грн (+6,18 грн). Картопля — молода картопля подорожчала з 26,20 грн до 39,90 грн (+13,70 грн), а рожева — з 25,76 грн до 30,76 грн (+5 грн).

— молода картопля подорожчала з 26,20 грн до 39,90 грн (+13,70 грн), а рожева — з 25,76 грн до 30,76 грн (+5 грн). Огірки — гладкі огірки зросли з 84,10 грн до 94,10 грн (+10 грн), колючі — з 76,42 грн до 89,90 грн (+13,48 грн), довгоплідні — з 81,31 грн до 89, 99 грн (+8,68 грн).

— гладкі огірки зросли з 84,10 грн до 94,10 грн (+10 грн), колючі — з 76,42 грн до 89,90 грн (+13,48 грн), довгоплідні — з 81,31 грн до 89, 99 грн (+8,68 грн). Курячі яйця — яйця «Ясенсвіт» (С1, 30 шт.) подорожчали з 122,20 грн до 136,45 грн (+14,25 грн), інші сорти яєць зросли в ціні по 5 грн.

Таке суттєве зростання вартості найбільше торкнулося болгарського перцю, тоді як на курячі яйця зміни були найменшими.

Нагадаємо, що українці почнуть сплачувати підвищені податки зовсім скоро.

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