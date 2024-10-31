Наиболее заметное сокращение расходов на продукты отмечается среди граждан в возрасте 56 лет и старше, среди которых 77% вынуждены экономить в условиях войны.

Из-за стремительного роста цен на пищевые продукты, в основном обусловленного войной, украинцам приходится приспосабливаться и пересматривать свои бюджеты.

Это подтверждают данные опроса исследовательской компании Gradus Research.

Где и на чем экономят украинцы

Согласно результатам исследования, наиболее заметное сокращение расходов на продукты отмечается среди граждан в возрасте 56 лет и старше, среди которых 77% вынуждены экономить в условиях войны.

Уменьшение бюджета больше всего ощутили жители западных областей (на 64%), центральных (на 69,2%), северо-восточных (на 68,6%) и южных (на 69,6%). В Киеве, в частности, расходы по продуктам снизились на 64,9%.

Чаще украинцы сокращают расходы на кондитерские изделия (49%) и рыбу и морепродукты (48%).

В то же время, расходы на базовые продукты, как хлеб, масло, мука, крупы, овощи и яйца, остаются практически неизменными — на них экономят только 11% опрошенных.

Опрос проводился через приложение Gradus методом самозаполнения анкет. Выборка включает жителей городов с населением более 50 тысяч. лиц в возрасте от 18 до 65 лет, с учетом пола, возраста и региона (без оккупированных территорий). Исследование охватило 1 тысячу респондентов и длилось 8 октября 2024 года.

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