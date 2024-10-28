Завдяки березневій індексації, мінімальні виплати для осіб з І групи зросли до 2 980 гривень.

У 2024 році для деяких категорій осіб з інвалідністю пенсії були підвищені, в тому числі з урахуванням індексації, проведеної у березні.

Про це інформують у Пенсійному фонді України.

Чи планується підвищення виплати в листопаді?

У листопаді виплати для осіб з І групи інвалідності залишаються без змін, а до кінця року нові підвищені не застосовуються.

Зверніть увагу! Розмір пенсії по інвалідності залежить від пенсії за віком. Особи з І групи інвалідності мають право на 100% від цієї виплати.

На початку року мінімальні виплати по інвалідності встановлювали:

для осіб з І групи — 2 760 гривень;

для непрацюючих осіб з ІІ та ІІІ групи — щонайменше 2 520 гривень;

для працюючих осіб з ІІ та ІІІ групи — 2 093 гривні.

Однак, завдяки березневій індексації, мінімальні виплати для осіб з І групи зросли до 2 980 гривень.

Важливо! Пенсії для осіб, яким набули інвалідності за певних обставин, розраховуються окремо. Це стосується, зокрема, ліквідаторів аварії на ЧАЕС та військовослужбовців.

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