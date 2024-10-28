В 2024 году некоторые категории лиц с инвалидностью пенсии были повышены, в том числе с учетом индексации, проведенной в марте.
Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.
Планируется ли повышение выплаты в ноябре?
В ноябре выплаты для лиц из I группы инвалидности остаются по-прежнему, а до конца года новые повышенные не применяются.
Обратите внимание! Размер пенсии по инвалидности зависит от пенсии по возрасту. Лица из I группы инвалидности имеют право на 100% этой выплаты.
В начале года минимальные выплаты по инвалидности устанавливали:
- для лиц из I группы - 2 760 гривен;
- для неработающих лиц из ІІ и ІІІ группы - не менее 2 520 гривен;
- для работающих лиц с ІІ и ІІІ группы - 2 093 гривны.
Однако благодаря мартовской индексации минимальные выплаты для лиц из I группы выросли до 2 980 гривен.
Важно! Пенсии для лиц, которым приобрели инвалидность при определенных обстоятельствах, рассчитываются отдельно. Это касается, в частности, ликвидаторов аварии на ЧАЭС и военнослужащих.
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