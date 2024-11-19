Ляшко также отметил, что все кластерные больницы подключены к электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

Украинцы, желающие получить инвалидность, больше не обязаны проходить медико-социальную экспертную комиссию, ведь МСЭК ликвидирован.

Об этом пишет Enable Me .

Что заменит МСЭК?

Согласно информации платформы Enable Me, до конца недели МСЭК будут окончательно расформированы, а несколько руководителей в Министерстве здравоохранения, ответственных за эту сферу, уволены.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее объяснял, что медико-социальную экспертизу теперь будут осуществлять в кластерных и сверхкластерных больницах, которые были введены с июля 2022 года в рамках медицинской реформы.

Как будут оформлять инвалидность теперь?

Ляшко также отметил, что все кластерные больницы подключены к электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Решение об установлении инвалидности будет приниматься на основе данных, внесенных в эту систему, что позволит хранить информацию о враче, проводившем обследование, дате диагноза и результатах исследований.

Минздрав планирует заменить термин "медико-социальная экспертиза" "оценкой функционирования человека и его потребностей".

Важные изменения

Врачи, занимавшиеся лечением и реабилитацией пациента, будут участвовать в оценке трудоспособности. Кроме того, Министерства социальной политики, экономики и образования присоединятся к процессу через международную классификацию функционирования.

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