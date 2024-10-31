Ноябрь — переходный месяц во многих климатических зонах между теплом лета и морозами зимы, узнайте, какие деревья и кустарники можно успеть посадить в саду.

Многие люди не понимают, что ноябрь оптимальное время для посадки определенных деревьев и кустов в вашем саду.

Ноябрь — идеальное время года для посадки деревьев и кустарников.

Какие деревья и кустарники можно посадить в саду?

Некоторые из лучших кустарников для посадки в ноябре включают различные виды клена, которые обеспечивают красивую осеннюю листву и могут переносить понижение температуры.

Кроме того, посадка в ноябре обеспечивает оптимальный рост корней в зимние месяцы, гарантируя, что деревья и кустарники хорошо укоренятся к приходу весны.

В регионах, где первые заморозки обычно случаются в ноябре, рекомендуется посадить деревья и кустарники позже, чтобы избежать любого потенциального ущерба.

В саду в ноябре можно посадить зимостойкие культуры - это калина, рябина и боярышник.

Чтобы саженцы прижились в грунте, они должны быть ростом хотя бы 20 см. Эти саженцы высаживают в ямы глубиной 40 см и поливают.

Вокруг ствола обязательно нужно посыпать мульчу, например, опилки или хвойную кору.

Также можно поасадить однолетние хризантемы, космею, дельфиниум, васильки, флоксы, люпины , тюльпаны и гиацинты.

В ноябре можно посадить шиповник, из вечнозеленых растений в ноябре высаживают вереск.

Источник: frameitall.

Читайте также:

Какие три дерева нужно посадить на участке, чтобы отогнать беды и нечистые силы

Вы погубите свои розы: что ни в коем случае нельзя высаживать рядом с этими цветами

Как вырастить раннюю редиску, чтобы она была сладкой и хрустящей