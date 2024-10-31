Многие люди не понимают, что ноябрь оптимальное время для посадки определенных деревьев и кустов в вашем саду.
Ноябрь — идеальное время года для посадки деревьев и кустарников.
Какие деревья и кустарники можно посадить в саду?
Некоторые из лучших кустарников для посадки в ноябре включают различные виды клена, которые обеспечивают красивую осеннюю листву и могут переносить понижение температуры.
Кроме того, посадка в ноябре обеспечивает оптимальный рост корней в зимние месяцы, гарантируя, что деревья и кустарники хорошо укоренятся к приходу весны.
В регионах, где первые заморозки обычно случаются в ноябре, рекомендуется посадить деревья и кустарники позже, чтобы избежать любого потенциального ущерба.
В саду в ноябре можно посадить зимостойкие культуры - это калина, рябина и боярышник.
Чтобы саженцы прижились в грунте, они должны быть ростом хотя бы 20 см. Эти саженцы высаживают в ямы глубиной 40 см и поливают.
Вокруг ствола обязательно нужно посыпать мульчу, например, опилки или хвойную кору.
Также можно поасадить однолетние хризантемы, космею, дельфиниум, васильки, флоксы, люпины , тюльпаны и гиацинты.
В ноябре можно посадить шиповник, из вечнозеленых растений в ноябре высаживают вереск.
Источник: frameitall.
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